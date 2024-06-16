2024 Ufuk Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 205850048 Burslu

205850048 | Ufuk Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ufuk Üniversitesi Anestezi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ufuk Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 205850048 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 205850048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 364,22177

Ufuk Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 340.631

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850048

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 364,22177

Başarı Sıralaması: 340.631

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,28837

Başarı Sıralaması:  339.966

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307.56398

Başarı Sıralaması:  319021

Kontenjan 2021:  7+0

Yerleşen 2021:  Doldu-7

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