2024 Ufuk Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 205850039 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 205850039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ufuk Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ufuk Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Ufuk Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 264,26699
Ufuk Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.379.193
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205850039
ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 264,26699
Başarı Sıralaması: 1.379.193
Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,55332
Başarı Sıralaması: 1.266.218
Kontenjan 2022: 38+0
Yerleşen 2022: Doldu-38
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220.68379
Başarı Sıralaması: 1154281
Kontenjan 2021: 38+0
Yerleşen 2021: Doldu-38