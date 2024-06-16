2024 Ufuk Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 205850206 Burslu

205850206 | Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ufuk Üniversitesi Adalet ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ufuk Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 205850206 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 205850206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 337,15152

Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 516.824

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850206

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 337,15152

Başarı Sıralaması: 516.824

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,59732

Başarı Sıralaması:  536.793

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276.6166

Başarı Sıralaması:  522369

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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