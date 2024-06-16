2024 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 205750094 Ücretli

205750094 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 205750094 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 205750094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi   Uçak Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi   Bölümü   Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 317,86051

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 687.039

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205750094

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 317,86051

Başarı Sıralaması: 687.039

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,13432

Başarı Sıralaması:  877.62

Kontenjan 2022:  60+0

Yerleşen 2022:  Doldu-60

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238.31297

Başarı Sıralaması:  931152

Kontenjan 2021:  51+0

Yerleşen 2021:  Doldu-51

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