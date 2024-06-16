2024 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 205750094 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 205750094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 317,86051
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 687.039
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205750094
ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi
FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 317,86051
Başarı Sıralaması: 687.039
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,13432
Başarı Sıralaması: 877.62
Kontenjan 2022: 60+0
Yerleşen 2022: Doldu-60
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238.31297
Başarı Sıralaması: 931152
Kontenjan 2021: 51+0
Yerleşen 2021: Doldu-51