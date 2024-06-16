2024 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 205750101 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 205750101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-12 kişi yerleşmiştir.

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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 407,44289

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 171.732

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205750101

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 407,44289

Başarı Sıralaması: 171.732

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,71738

Başarı Sıralaması: 156.187

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351.28486

Başarı Sıralaması: 160039

Kontenjan 2021: 9+0

Yerleşen 2021: Doldu-9