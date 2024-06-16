2024 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Taban Puanları ( Önlisans ) 205750167 %50 İndirimli

205750167 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Taban Puanları ( Önlisans ) 205750167 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü tercih kod numarası 205750167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi   Hava Lojistiği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Hava Lojistiği   Bölümü   İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hava Lojistiği   Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hava Lojistiği Bölümüne Doldu-25 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Puanı: 248,66273

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.637.525

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205750167

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: Hava Lojistiği

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 248,66273

Başarı Sıralaması: 1.637.525

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-25

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,99297

Başarı Sıralaması:  1.705.668

Kontenjan 2022:  16+0

Yerleşen 2022:  Doldu-16

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  16+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-0

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