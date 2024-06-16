2024 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Taban Puanları ( Önlisans ) 205750154 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü tercih kod numarası 205750154 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Hava Lojistiği Bölümü İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hava Lojistiği Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Hava Lojistiği Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Puanı: 345,92114

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 452.28

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205750154

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: Hava Lojistiği

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 345,92114

Başarı Sıralaması: 452.28

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,08981

Başarı Sıralaması: 436.319

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270.38506

Başarı Sıralaması: 577157

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3