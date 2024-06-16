2024 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Taban Puanları ( Önlisans ) 205750152 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü tercih kod numarası 205750152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Hava Lojistiği Bölümü Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hava Lojistiği Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Hava Lojistiği Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Puanı: 358,16792
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 374.393
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205750152
ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi
FAKÜLTE: Hava Lojistiği
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 358,16792
Başarı Sıralaması: 374.393
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 347,49896
Başarı Sıralaması: 409.325
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: Doldu-4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272.45174
Başarı Sıralaması: 558414
Kontenjan 2021: 4+0
Yerleşen 2021: Doldu-4