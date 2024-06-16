2024 Türk Hava Kurumu Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 205750067 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 205750067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 383,92869
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 250.07
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205750067
ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 383,92869
Başarı Sıralaması: 250.07
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 366,73746
Başarı Sıralaması: 309.518
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: Doldu-11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322.38799
Başarı Sıralaması: 252735
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Doldu-10