2024 Trakya Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 109450544 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 109450544 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler Bölümü Uzunköprü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 227,10777

Trakya Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.034.137

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109450544

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,10777

Başarı Sıralaması: 2.034.137

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,53016

Başarı Sıralaması: 2.370.974

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1565957

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-3