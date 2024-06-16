2024 Trakya Üniversitesi Yağ Endüstrisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109451312 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Yağ Endüstrisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Yağ Endüstrisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Yağ Endüstrisi Bölümü tercih kod numarası 109451312 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Yağ Endüstrisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Yağ Endüstrisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yağ Endüstrisi Bölümü Arda Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yağ Endüstrisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yağ Endüstrisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Yağ Endüstrisi Bölümü Taban Puanı: 225,31146

Trakya Üniversitesi Yağ Endüstrisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.068.939

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451312

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Yağ Endüstrisi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,31146

Başarı Sıralaması: 2.068.939

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,40184

Başarı Sıralaması: 2.248.786

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1614941

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-8