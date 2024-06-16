2024 Trakya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 109490363 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü tercih kod numarası 109490363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Tunca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Web Tasarımı ve Kodlama Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Puanı: 277,33340

Trakya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.182.677

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109490363

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Web Tasarımı ve Kodlama

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 277,33340

Başarı Sıralaması: 1.182.677

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,25287

Başarı Sıralaması: 1.335.306

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---