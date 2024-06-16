2024 Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109451993 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109451993 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 342,99924

Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 472.971

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451993

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 342,99924

Başarı Sıralaması: 472.971

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,35833

Başarı Sıralaması: 480.68

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281.21994

Başarı Sıralaması: 485284

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52