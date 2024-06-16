2024 Trakya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 109490340 Ücretsiz

109490340 | Trakya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Sosyal Hizmetler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Trakya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 109490340 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 109490340 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Sosyal Hizmetler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi   Sosyal Hizmetler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler   Bölümü   Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 265,12889

Trakya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.365.740

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109490340

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,12889

Başarı Sıralaması: 1.365.740

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,42240

Başarı Sıralaması:  1.147.681

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.12355

Başarı Sıralaması:  1188424

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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