2024 Trakya Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 109451603 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 109451603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 241,23828
Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.768.754
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109451603
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Pazarlama
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 241,23828
Başarı Sıralaması: 1.768.754
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,70387
Başarı Sıralaması: 1.612.588
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 186.69474
Başarı Sıralaması: 1603580
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52