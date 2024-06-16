2024 Trakya Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 109451603 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 109451603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 241,23828

Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.768.754

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451603

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Pazarlama

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 241,23828

Başarı Sıralaması: 1.768.754

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,70387

Başarı Sıralaması: 1.612.588

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 186.69474

Başarı Sıralaması: 1603580

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52