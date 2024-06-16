2024 Trakya Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109471007 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 109471007 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-68 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 238,98365

Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.810.005

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109471007

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 238,98365

Başarı Sıralaması: 1.810.005

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,80037

Başarı Sıralaması: 1.925.452

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1626316

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-43