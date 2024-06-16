2024 Trakya Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109471007 İÖ-Ücretli

109471007 | Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Lojistik ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Trakya Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 109471007 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 109471007 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-68 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 238,98365

Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.810.005

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109471007

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 238,98365

Başarı Sıralaması: 1.810.005

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-68

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,80037

Başarı Sıralaması:  1.925.452

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1626316

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-43

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Hacettepe Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 104850643 Ücretsiz
2024 Hacettepe Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 104850643 Ücretsiz
2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 101370254 Ücretsiz
2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 101370254 Ücretsiz
2024 Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103350193 Ücretsiz
2024 Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103350193 Ücretsiz
2024 Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 206050574 %50 İndirimli
2024 Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 206050574 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Kiracılar buna dikkat edin! Ödemeleri o şekilde yapıyorsanız yandınız
Kiracılar buna dikkat edin! Ödemeleri o şekilde yapıyorsanız yandınız
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları