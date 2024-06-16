2024 Trakya Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109451903 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 109451903 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 230,12786
Trakya Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.975.729
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109451903
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 230,12786
Başarı Sıralaması: 1.975.729
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,20617
Başarı Sıralaması: 2.081.138
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1549410
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-7