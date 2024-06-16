2024 Trakya Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109451481 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 109451481 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Havsa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 226,53176

Trakya Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.045.218

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451481

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,53176

Başarı Sıralaması: 2.045.218

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,68695

Başarı Sıralaması: 2.266.396

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1336741

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-1