2024 Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 109451684 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 109451684 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-78 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 332,87401

Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 551.397

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451684

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 332,87401

Başarı Sıralaması: 551.397

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-78

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,76503

Başarı Sıralaması: 498.963

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290.37228

Başarı Sıralaması: 419160

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77