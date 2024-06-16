2024 Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 109451684 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 109451684 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-78 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 332,87401
Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 551.397
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109451684
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 332,87401
Başarı Sıralaması: 551.397
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-78
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 333,76503
Başarı Sıralaması: 498.963
Kontenjan 2022: 75+2
Yerleşen 2022: Doldu-77
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290.37228
Başarı Sıralaması: 419160
Kontenjan 2021: 75+2
Yerleşen 2021: Doldu-77