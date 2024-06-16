2024 Trakya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109450314 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109450314 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Arda Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 256,84038

Trakya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.499.008

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109450314

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,84038

Başarı Sıralaması: 1.499.008

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,53965

Başarı Sıralaması: 1.250.891

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216.09156

Başarı Sıralaması: 1215518

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52