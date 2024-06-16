2024 Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 109490272 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 109490272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Arda Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 304,84838

Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 826.148

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109490272

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 304,84838

Başarı Sıralaması: 826.148

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,59429

Başarı Sıralaması: 772.977

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.13654

Başarı Sıralaması: 722321

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41