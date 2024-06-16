2024 Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 109490272 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 109490272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Arda Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 304,84838
Trakya Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 826.148
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109490272
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 304,84838
Başarı Sıralaması: 826.148
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,59429
Başarı Sıralaması: 772.977
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256.13654
Başarı Sıralaması: 722321
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41