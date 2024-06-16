2024 Trakya Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 109451375 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 109451375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-68 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 258,48730

Trakya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.472.079

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451375

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 258,48730

Başarı Sıralaması: 1.472.079

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,90564

Başarı Sıralaması: 1.374.169

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.23619

Başarı Sıralaması: 1283111

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67