2024 Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 109451621 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 109451621 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tunca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 140+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-148 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 288,73445

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.024.829

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451621

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 288,73445

Başarı Sıralaması: 1.024.829

Kontenjan 2022 – 2023 : 140+4+0+4+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-148

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,12337

Başarı Sıralaması: 1.166.535

Kontenjan 2022: 140+4

Yerleşen 2022: Doldu-144

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.36499

Başarı Sıralaması: 1171811

Kontenjan 2021: 140+4

Yerleşen 2021: Doldu-144