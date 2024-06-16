2024 Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 109490270 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 109490270 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 240,24111

Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.786.925

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109490270

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Basım ve Yayım Teknolojileri

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,24111

Başarı Sıralaması: 1.786.925

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,54859

Başarı Sıralaması: 1.885.977

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1617721

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-28