2024 Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 109490270 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 109490270 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 240,24111
Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.786.925
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109490270
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Basım ve Yayım Teknolojileri
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 240,24111
Başarı Sıralaması: 1.786.925
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,54859
Başarı Sıralaması: 1.885.977
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1617721
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-28