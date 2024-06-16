2024 Trakya Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 109450253 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 109450253 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 345,21586

Trakya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 457.225

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109450253

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 345,21586

Başarı Sıralaması: 457.225

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,56722

Başarı Sıralaması: 465.725

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287.23641

Başarı Sıralaması: 440714

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72