2024 Trakya Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 109490179 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 109490179 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü İpsala Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 291,07997

Trakya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 994.035

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109490179

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 291,07997

Başarı Sıralaması: 994.035

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,88957

Başarı Sıralaması: 990.979

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232.64711

Başarı Sıralaması: 998455

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62