2024 Trakya Üni. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109490341 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109490341 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 306,14834

Trakya Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 811.259

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109490341

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 306,14834

Başarı Sıralaması: 811.259

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,37725

Başarı Sıralaması: 796.682

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242.3736

Başarı Sıralaması: 884085

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41