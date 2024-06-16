2024 Trakya Üni. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109490356 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 109490356 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 283,10268
Trakya Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.101.070
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109490356
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 283,10268
Başarı Sıralaması: 1.101.070
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,73486
Başarı Sıralaması: 1.100.550
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---