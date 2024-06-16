2024 Trakya Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 109471016 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü tercih kod numarası 109471016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanı: 227,68674

Trakya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.022.855

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109471016

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 227,68674

Başarı Sıralaması: 2.022.855

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,86249

Başarı Sıralaması: 2.163.070

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1622081

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-7