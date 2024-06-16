2024 Trabzon Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 112150873 Ücretsiz

112150873 | Trabzon Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Trabzon Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Trabzon Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 112150873 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 112150873 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü   Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Trabzon Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 233,42634

Trabzon Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.913.244

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112150873

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,42634

Başarı Sıralaması: 1.913.244

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,57267

Başarı Sıralaması:  1.977.137

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1606320

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-36

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