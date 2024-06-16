2024 Trabzon Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 112151102 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi Maliye bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 112151102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Maliye Bölümü Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.

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Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 226,82424

Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.039.592

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112151102

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: Maliye

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,82424

Başarı Sıralaması: 2.039.592

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,64925

Başarı Sıralaması: 2.168.483

Kontenjan 2022: 89+3

Yerleşen 2022: Doldu-92

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1627139

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-62