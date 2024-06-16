2024 Trabzon Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 112151102 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi Maliye bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 112151102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trabzon Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Maliye Bölümü Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.
Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 226,82424
Trabzon Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.039.592
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112151102
ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi
FAKÜLTE: Maliye
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 226,82424
Başarı Sıralaması: 2.039.592
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219,64925
Başarı Sıralaması: 2.168.483
Kontenjan 2022: 89+3
Yerleşen 2022: Doldu-92
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1627139
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-62