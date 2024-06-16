2024 Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 112151095 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 112151095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trabzon Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.
Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 229,20843
Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.993.469
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112151095
ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 229,20843
Başarı Sıralaması: 1.993.469
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,19011
Başarı Sıralaması: 2.081.491
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1621852
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-22