2024 Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 112151095 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 112151095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 229,20843

Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.993.469

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112151095

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,20843

Başarı Sıralaması: 1.993.469

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,19011

Başarı Sıralaması: 2.081.491

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1621852

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-22