2024 Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 112150767 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 112150767 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.

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Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 244,03603

Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.718.629

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112150767

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 244,03603

Başarı Sıralaması: 1.718.629

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,54248

Başarı Sıralaması: 1.654.815

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.47845

Başarı Sıralaması: 1476489

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82