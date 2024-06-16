2024 Trabzon Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 112190144 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 112190144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Şalpazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Trabzon Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 292,97821

Trabzon Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 969.416

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112190144

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: Acil Durum ve Afet Yönetimi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 292,97821

Başarı Sıralaması: 969.416

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,30921

Başarı Sıralaması: 960.113

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---