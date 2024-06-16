2024 Trabzon Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 112190165 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 112190165 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Trabzon Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 260,09003

Trabzon Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.445.873

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112190165

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,09003

Başarı Sıralaması: 1.445.873

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

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