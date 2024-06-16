2024 Toros Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 205590103 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 205590103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 200,19061
Toros Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.572.596
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205590103
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 200,19061
Başarı Sıralaması: 2.572.596
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,83547
Başarı Sıralaması: 1.534.129
Kontenjan 2022: 56+0
Yerleşen 2022: Doldu-56
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 188.60143
Başarı Sıralaması: 1592478
Kontenjan 2021: 46+0
Yerleşen 2021: Doldu-46