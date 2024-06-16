2024 Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 205550112 %50 İndirimli

205550112 | Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 205550112 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 205550112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi   Grafik Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı   Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-26 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 188,48882

Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.763.335

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550112

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 188,48882

Başarı Sıralaması: 2.763.335

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-26

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,67033

Başarı Sıralaması:  1.555.829

Kontenjan 2022:  22+0

Yerleşen 2022:  Doldu-22

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1621483

Kontenjan 2021:  22+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-9

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