2024 Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 205550112 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 205550112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-26 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 188,48882
Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.763.335
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205550112
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 188,48882
Başarı Sıralaması: 2.763.335
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-26
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,67033
Başarı Sıralaması: 1.555.829
Kontenjan 2022: 22+0
Yerleşen 2022: Doldu-22
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1621483
Kontenjan 2021: 22+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-9