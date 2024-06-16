2024 Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 205550103 Burslu

205550103 | Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 205550103 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 205550103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi   Grafik Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı   Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 345,00558

Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 458.695

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550103

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 345,00558

Başarı Sıralaması: 458.695

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,07600

Başarı Sıralaması:  307.969

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022:  Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280.80115

Başarı Sıralaması:  488572

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Doldu-3

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 208910153 Ücretli
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 208910153 Ücretli
2024 Çankırı Karatekin Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102850128 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102850128 Ücretsiz
2024 Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 204950412 %50 İndirimli
2024 Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 204950412 %50 İndirimli
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102651446 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102651446 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları