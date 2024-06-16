2024 Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 205550103 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 205550103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

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Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 345,00558

Toros Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 458.695

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550103

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 345,00558

Başarı Sıralaması: 458.695

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,07600

Başarı Sıralaması: 307.969

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280.80115

Başarı Sıralaması: 488572

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3