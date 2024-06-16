2024 Toros Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 205590100 Burslu

205590100 | Toros Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Fizyoterapi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Toros Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 205590100 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 205590100 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 332,17095

Toros Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 557.154

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205590100

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 332,17095

Başarı Sıralaması: 557.154

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,09363

Başarı Sıralaması:  540.737

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274.84182

Başarı Sıralaması:  537336

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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