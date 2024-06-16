2024 Toros Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 205590097 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 205590097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 47+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 181,50748
Toros Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.833.823
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205590097
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Diyaliz
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 181,50748
Başarı Sıralaması: 2.833.823
Kontenjan 2022 – 2023 : 47+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,53206
Başarı Sıralaması: 1.635.488
Kontenjan 2022: 43+0
Yerleşen 2022: Doldu-43
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1610631
Kontenjan 2021: 43+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-25