2024 Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 205590174 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 205590174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 56+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Dolmadı-49 kişi yerleşmiştir.

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Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 160,94630

Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.892.948

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205590174

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 160,94630

Başarı Sıralaması: 2.892.948

Kontenjan 2022 – 2023 : 56+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

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Kontenjan 2021: ---

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