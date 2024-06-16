2024 Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 205590095 Burslu

205590095 | Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 205590095 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 205590095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi   Çocuk Gelişimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 310,05326

Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 768.144

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205590095

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 310,05326

Başarı Sıralaması: 768.144

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,68892

Başarı Sıralaması:  536.114

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271.30836

Başarı Sıralaması:  568703

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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