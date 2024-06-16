2024 Toros Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 205590086 Burslu

205590086 | Toros Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Toros Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 205590086 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 205590086 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 336,68852

Toros Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 520.419

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205590086

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 336,68852

Başarı Sıralaması: 520.419

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,33871

Başarı Sıralaması:  603.438

Kontenjan 2022:  4+0

Yerleşen 2022:  Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257.75733

Başarı Sıralaması:  704302

Kontenjan 2021:  5+0

Yerleşen 2021:  Doldu-5

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