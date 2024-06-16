2024 Toros Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 205550518 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 205550518 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 39+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-39 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 205,73230
Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.464.047
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205550518
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 205,73230
Başarı Sıralaması: 2.464.047
Kontenjan 2022 – 2023 : 39+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-39
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,31316
Başarı Sıralaması: 1.679.001
Kontenjan 2022: 30+0
Yerleşen 2022: Doldu-30
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1603771
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-10