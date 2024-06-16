2024 Toros Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 205550509 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 205550509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

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Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 330,36701

Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 572.326

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550509

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 330,36701

Başarı Sıralaması: 572.326

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,18261

Başarı Sıralaması: 481.896

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281.83567

Başarı Sıralaması: 480464

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6