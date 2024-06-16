2024 Toros Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 205590091 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 205590091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 54+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 270,72548
Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.279.858
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205590091
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 270,72548
Başarı Sıralaması: 1.279.858
Kontenjan 2022 – 2023 : 54+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,99603
Başarı Sıralaması: 879.195
Kontenjan 2022: 47+0
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235.27722
Başarı Sıralaması: 966779
Kontenjan 2021: 38+0
Yerleşen 2021: Doldu-38