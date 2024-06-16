2024 Toros Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 205590091 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 205590091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 54+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 270,72548

Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.279.858

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205590091

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 270,72548

Başarı Sıralaması: 1.279.858

Kontenjan 2022 – 2023 : 54+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,99603

Başarı Sıralaması: 879.195

Kontenjan 2022: 47+0

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.27722

Başarı Sıralaması: 966779

Kontenjan 2021: 38+0

Yerleşen 2021: Doldu-38