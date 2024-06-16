2024 Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 205590089 Ücretli

205590089 | Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 205590089 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 205590089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 52+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-42 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 181,17740

Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.836.340

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205590089

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 181,17740

Başarı Sıralaması: 2.836.340

Kontenjan 2022 – 2023 : 52+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,11040

Başarı Sıralaması:  1.337.608

Kontenjan 2022:  44+0

Yerleşen 2022:  Doldu-44

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1593850

Kontenjan 2021:  38+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-24

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