2024 Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 205590089 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 205590089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 52+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-42 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 181,17740
Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.836.340
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205590089
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 181,17740
Başarı Sıralaması: 2.836.340
Kontenjan 2022 – 2023 : 52+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,11040
Başarı Sıralaması: 1.337.608
Kontenjan 2022: 44+0
Yerleşen 2022: Doldu-44
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1593850
Kontenjan 2021: 38+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-24