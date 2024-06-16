2024 Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 205590087 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 205590087 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 63+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Dolmadı-61 kişi yerleşmiştir.

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Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 152,67536

Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.894.818

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205590087

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 152,67536

Başarı Sıralaması: 2.894.818

Kontenjan 2022 – 2023 : 63+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-61

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,99437

Başarı Sıralaması: 1.531.173

Kontenjan 2022: 56+0

Yerleşen 2022: Doldu-56

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1621422

Kontenjan 2021: 56+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-31