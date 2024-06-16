2024 Toros Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 205550448 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 205550448 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 337,00551
Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 518.016
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205550448
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 337,00551
Başarı Sıralaması: 518.016
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,12819
Başarı Sıralaması: 510.778
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: Doldu-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265.05305
Başarı Sıralaması: 628091
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6