2024 Toros Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 205550448 Burslu

205550448 | Toros Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Adalet ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Toros Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 205550448 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 205550448 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 337,00551

Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 518.016

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550448

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 337,00551

Başarı Sıralaması: 518.016

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,12819

Başarı Sıralaması:  510.778

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265.05305

Başarı Sıralaması:  628091

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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