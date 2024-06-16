2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 104351373 Ücretsiz

104351373 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 104351373 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 104351373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Sosyal Güvenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik   Bölümü   Almus Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 229,38383

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.990.073

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104351373

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,38383

Başarı Sıralaması: 1.990.073

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,67468

Başarı Sıralaması:  1.951.462

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1610300

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-46

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