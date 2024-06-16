2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 104351373 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 104351373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü Almus Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 229,38383
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.990.073
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104351373
ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik
ŞEHİR: Tokat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 229,38383
Başarı Sıralaması: 1.990.073
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,67468
Başarı Sıralaması: 1.951.462
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1610300
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-46